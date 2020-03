Rifondazione Comunista sostiene lo sciopero proclamato dalla Filcams-Cgil Abruzzo e Molise per la giornata di domani, 29 marzo, con l'obiettivo di denunciare i turni massacranti e spesso senza protezioni cui sono sottoposti i lavoratori della piccola e grande distribuzione, in particolare dei supermercati.

Ecco cosa si legge in una nota congiunta firmata da Maurizio Acerbo, segretario nazionale Prc-Se, Marco Fars, segretario regionale Prc-Se Abruzzo, e Corrado Di Sante, segretario provinciale Prc-Se Pescara:

Il partito si unisce alla richiesta dei sindacati e di Confcommercio e rivolge un appello al governatore Marsilio e ai sindaci per un provvedimento omogeneo sul territorio regionale relativamente alla chiusura domenicale, l’apertura al pubblico dal lunedì al sabato con orario giornaliero ridotto (massimo 10 ore) e l’obbligo di ingresso contingentato nei negozi.

"Invitiamo le cittadine e i cittadini a organizzarsi per la spesa durante la settimana, abbiamo tanto tempo, a rispettare le indicazioni e ad avere rispetto per tutti gli addetti al commercio. Non è necessario fare la spesa anche di domenica - conclude la nota - Non è necessario fare la spesa a tutte le ore! È bene ricordare che chi sciopera rinuncia al proprio salario giornaliero e lo fa per il bene e la sicurezza di noi tutti".