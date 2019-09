Sciopero per il Clima: consiglieri Sclocco, Frattarelli e Di Iacovo parteciperanno al corteo di Pescara

Ci saranno anche i consiglieri d'opposizione di "Città Aperta" e "Sclocco Sindaco" Di Iacovo, Sclocco e Frattarelli al corteo organizzato a pescara in occasione dello "Sciopero per il Clima" in programma venerdì 25 settembre dalle ore 9 con partenza dalla Madonnina fino a Piazza Salotto. Il corteo è organizzato da diverse associazioni, comitati e movimenti e da gruppi studenteschi.

I consiglieri hanno presentato, assieme ai colleghi del Pd, una serie di proposte per rendere più verde la città di Pescara, fra cui la piantumazione di 1000 alberi entro il 2020, orti urbani in ogni quartiere e borracce plasticfree per gli studenti ed alunni delle scuole.