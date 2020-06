Sbarre all'ingresso dell'area di risulta: l'accesso ai parcheggi diventa completamente automatizzato

L'accesso ai parcheggi dell'area di risulta, nei tre varchi attualmente aperti, diventerà presto completamente automatizzato. Lo ha fatto sapere l'assessore Albore Mascia illustrando i dettagli del progetto, in avanzata fase di realizzazione curato da Pescara Multiservice e dai tecnici dell'assessorato alla mobilità.

Ai tre ingressi in piazza della Repubblica, via Pisa e via Alcide De Gasperi saranno installate sbarre automatiche con segnalazione luminosa che segnalerà la disponibilità di posti: quando il semaforo sarà verde sarà possibile accedere con il tagliando d'ingresso. Al termine della sosta, spiega il presidente di Multiservice Di Tella, si potrà pagare alla cassa automatica utilizzando carta di credito, qrcode e telefonino. Il sistema sarà collegato con l'app di gestione della sosta, che consentirà l'uscita una volta effettuato il pagamento. In questo modo si azzererà il rischio di evasione ed il personale potrà svolgere i controlli più facilmente.

L'assessore ha dichiarato:

Stiamo lavorando per fare di Pescara una città sempre più in linea con l'Europa sfruttando al massimo le risorse che ci vengono offerte dalla tecnologia. Ragioniamo in termini di fruibilità e sicurezza per un'area che resta la più importante per la città. Iniziamo con un'offerta basica, che abbiamo però intenzione di implementare puntando alla collaborazione anche delle realtà economiche cittadine. Le opportunità che ci vengono offerte a livello di promozione sono molte e c'è la volontà di metterle in atto. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Albore Mascia ha fatto sapere che presto verranno snellite le procedure per il rilascio degli attestati ed abbonamenti agevolati per i residenti e per gli abbonamenti ordinari per i cittadini ed aziende. E proprio l'emergenza sanitaria ha insegnato che molti servizi possono essere ormai offerti direttamente online. L'ingegner Rossi ha evidenziato qualche problematica per far arrivare la fibra ottica nell'area di risulta ma si stanno già valutando soluzioni alternative.