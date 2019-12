Le Sardine a Pescara in piazza Salotto, il sindaco Masci: "Sensibili a ogni manifestazione di libero pensiero"

Le Sardine Abruzzo a Pescara domani, sabato 7 dicembre, per l'annunciata manifestazione che ha fatto slittare al giorno dopo l'inaugurazione del Dome Theatre ovvero la cupola installata in piazza della Rinascita (piazza Salotto).

L'evento è stato posticipato per evitare sovrapposizioni con la manifestazione promossa dalle Sardine d’Abruzzo, autorizzata dalla Questura nello stesso luogo e in concomitanza di orario.

Sul rinvio dell'inaugurazione degli eventi di Natale interviene il sindaco Carlo Masci, che parla di amministrazione «sensibile a ogni manifestazione di “libero pensiero”»: