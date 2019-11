Successo per le "Sardine d'Abruzzo", già 11.000 iscritti al gruppo Facebook

Il movimento ora si prepara a manifestare con una maxi protesta in piazza Salotto, a Pescara, il prossimo 7 dicembre alle ore 18,30: "Appuntate in agenda: tra na scrippell’ e nu caggiunitt, le sardelle scendono in piazza"