Sarà il Comune di Pescara a pagare i corsi di formazione dei volontari di protezione civile: arriva il sì del consiglio

Arriva il sì del consiglio comunale a finanziare i corsi di formazione per i volontari della protezione civile delle 7 associazioni che operano sul territorio di Pescara. Lo hanno fatto sapere il consigliere Di Pasquale e il capogruppo Renzetti di Forza Italia, che per primi avevano presentato la mozione approvata con 20 voti favorevoli su 28.

Dopo l'incontro avvenuto qualche settimana fa fra l'amministrazione comunale e le associazioni, era emersa la problematica relativa ai costi per i corsi di formazione, troppo alti per le stesse associazioni e che arrivano fino a 300 euro per volontario:

Abbiamo presentato una mozione per invitare ‘sindaco e giunta a individuare nel bilancio comunale una somma iniziale utile per sostenere l’organizzazione e la copertura di Corsi di formazione destinati a gruppi di volontari aderenti alle associazioni di volontariato iscritte alla protezione civile comunale; a scegliere i corsi da organizzare dall’elenco inviato dal responsabile del Coc per la funzione 3 Antonio Romano, ovvero corso idrogeologico, corso uso motosega, corso sulla psicologia dell'emergenza, corso Operatore radio, corso guida fuoristrada.

Ora saròà concordato il numero di volontari interessati a seguire i corsi, prevedendo per il futuro un capitolo di spesa ad hoc per queste attività: