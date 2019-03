Sanità: sbloccati i fondi per le assunzioni, Marcozzi: "Occasione unica anche per l'Abruzzo"

Il Ministero della Salute ha sbloccato il tetto di spesa per l'assunzione di personale nel sistema sanitario pubblico grazie ad un accordo raggiunto fra Ministero Salute, Mef, Pa e Regioni. Lo ha fatto sapere il capogruppo alla regione del M5S Marcozzi, che sottolinea come questa ottima notizia sia il primo passo per risanare e rilanciare la sanità anche in Abruzzo:

"Il Governo del M5S finalmente mette in essere un provvedimento per colmare queste lacune, adesso la palla passa al Presidente Marsilio e l’Assessore Verì: pianifichino un programma di assunzioni sulla base delle reali esigenze dei territori. La spesa per il personale non potrà superare il valore del 2018 maggiorato del 5%. Nessun Governo ha mai dato tante opportunità di crescita alle regioni, la maggioranza del presidente Marsilio deve saper cogliere queste importanti occasioni per i cittadini abruzzesi”