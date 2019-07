Sanità, la Regione taglia 40 milioni di euro sui farmaci: 7 milioni in meno per l'insulina

Un taglio netto ed indiscriminato della spesa farmaceutica in Abruzzo, con 40 milioni di euro in meno per il 2019. Il consigliere regionale del M5S Pettinari attacca la giunta Marsilio in merito alla questione della riduzione delle spese farmaceutiche nella nostra Regione, che si trova ai primi posti in Italia.

Secondo Pettinari, ancora una volta si fa pesare un problema di spesa e di sprechi sui cittadini che avranno difficoltà all'accesso ai farmaci dopo questo taglio imposto alle Asl. Nella delibera, non vi è alcuna indicazione sulle voci di intervento per la riduzione delle spese, ma un taglio generico ed indiscriminato sottolinea il consigliere pentastellato:

E’ ovvio che per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione di tetti di spesa per le singole ASL ci si aspettava un Piano che prevedesse la programmazione di misure strategiche utili a combattere l’uso eccessivo dei farmaci, anche in chiave di protezione e tutela della salute dei cittadini, oltre alla necessità di definire appositi strumenti e programmi che consentono di individuare le categorie farmaceutiche prioritarie, dal momento che il disallineamento con la media nazionale risulta sensibilmente più marcato in alcune categorie di medicinali.

Il M5s propone di adottare, come già avvenuto in altre Regioni, il consumo di farmaci monodose che permetterebbe già un abbattimento del 20% della spesa senza nessun taglio, oltre alla digitalizzazione del sistema sanitario con le cartelle cliniche e le prescrizioni delle terapie farmacologiche per avere in tempo reale un quadro della situazione. Infine anche una corretta informazione sanitaria con migliori stili di vita permetterebbe di ridurre il consumo di farmaci laddove possibile.