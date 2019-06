Sanità, ospedali di Penne e Popoli abbandonati: l'attacco del M5S

Ancora ospedali abbandonati e senza prospettive nell'entroterra pescarese, nonostante le promesse elettorali della giunta Marsilio. Il consigliere regionale Pettinari interviene nuovamente sullo stato dei nosocomi di Penne e Popoli, sottolineando come in quattro mesi di governo di centrodestra nulla sia cambiato rispetto al passato, e denunciando la mancata applicazione da parte dell'assessore Verì delle deroghe al decreto Lorenzin approvate dal Governo, e che permetterebbero ai due ospedali di riprendere la piena funzionalità:

“Ci troviamo liste d’attesa lunghissime dovute alla carenza di personaleDobbiamo ringraziare di cuore i medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari che ogni giorno svolgono le loro mansioni in una situazione di disagio unico, come quello che si vive quotidianamente all’ospedale di Pescara. Il Pronto Soccorso è intasato e i reparti sono ingolfati dal momento che le strutture di Popoli e Penne non possono alleggerire il carico di pazienti.

Ecco perché attuare la deroga governativa, senza nascondersi dietro al Decreto Lorenzin, oggi è più importante che mai. Eviteremmo di vedere pazienti ammassati lungo i corridoi per mancanza di spazi o di trovarci un solo medico a gestire più reparti nei giorni festivi, perché nessuno interviene sulla carenza di personale, rinforzandolo con nuova forza lavoro. Bisogna ripristinare il personale infermieristico ed OSS che è imboscato negli uffici a svolgere le loro mansioni nei reparti. Non si può entrare in un ospedale con la qualifica di infermiere o OSS e poi svolgere lavoro amministrativo mentre le corsie scoppiano per il numero di pazienti”.