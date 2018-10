Sanità, l'ospedale di Popoli è salvo: Sospiri attacca Paolucci

E' polemica dopo il mancato declassamento dell'ospedale di Popoli. Questa mattina, infatti, l'assessore regionale Paolucci ha spiegato che domani verrà approvato il Piano di Riorganizzazione della sanità pubblica abruzzese in cui, di fatto, si salva il nosocomio popolese che continuerà ad avere un pronto soccorso e manterrà i reparti ed i livelli occupazionali attualmente presenti.

Il capogruppo alla Regione Sospiri, infatti, ha attaccato Paolucci accusandolo di attribuirsi meriti che non gli spettano, in quanto l'ospedale di Popoli assieme a quello di Atessa è salvo solo grazie ad un emendamento alla Finanziaria presentato e votato anche da Forza Italia in Parlamento:

“Ci provano oggi l’assessore Paolucci e tutto il Pd a far dimenticare agli abruzzesi i loro quattro anni di lotta condotti per smantellare l’ospedale di Popoli, una battaglia che non gli è riuscita solo grazie alla rigorosa opposizione anche di Forza Italia che ha salvato il nosocomio di Popoli, ma il cammino non è concluso. Ora resta da attivare l’alta riabilitazione e, soprattutto, non essendoci le discipline cardiologiche, comunque Popoli ha, grazie all’assessore Paolucci, un Pronto soccorso di serie B, ovvero non può trattare le ‘patologie’ salvavita, come ictus, infarti e grandi traumi, un gap per tutto il territorio. Chiaramente sino a oggi Forza Italia ha impedito all’attuale governo regionale di fare danni peggiori; con il nuovo governo regionale di centrodestra completeremo il salvataggio."

Sospiri poi interviene anche in merito all'ospedale di Penne, che invece non avrà nemmeno un pronto soccorso di secondo livello, sottolineando come anche in questo caso il governo regionale di centrodestra interverrà per restituire dignità e piena operatività alla struttura vestina.