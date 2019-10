Sanità, in Abruzzo resta il superticket: la Regione rinuncia ai fondi del Governo

Gli abruzzesi continueranno a pagare il superticket sulle prestazioni sanitarie. La giunta regionale, infatti, ha rinunciato al milione di euro stanziato dal ministro della Salute Grillo per la riduzione del ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pari a 10 euro.

Lo ha fatto sapere la consigliera e capogruppo alla Regione del M5S Marcozzi, che parla di una scelta insensata ed assurda da parte del governo di centrodestra, con l'Abruzzo che assieme alla Calabria ed alla Puglia sarà una delle poche Regioni che continuerà a mettere le mani in tasca ai cittadini nonostante i fondi a disposizione:

Un procedimento burocratico estremamente semplice che avrebbe portato a un risultato concreto. Non è stato dello stesso avviso il governo regionale di centro destra, né l’assessore Verì della Lega, che hanno fatto scadere il termine utile per farne richiesta, certificando così la rinuncia a una somma di denaro già pronta per essere spesa e che avrebbe comportato un risparmio di oltre un milione di euro per i portafogli degli abruzzesi