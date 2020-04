Salvini plaude la proposta di legge regionale della Lega abruzzese sui fondi per 19 milioni: "Dalle parole ai fatti"

Matteo Salvini, leader della Lega commenta positivamente la presentazione, da parte dei consiglieri regionali abruzzesi del suo partito, del disegno di legge regionale per lo stanziamento di 19 milioni di euro di fondi destinati a diverse categorie economiche e sociali in Abruzzo per la crisi derivata dal Coronavirus.

La legge sarà discussa e votata al prossimo consiglio regionale:

"19 milioni di euro per assicurare fino a 2mila euro per il pagamento delle spese delle partite Iva, 2mila euro per gli operatori dell'infanzia, 500 euro agli studenti fuori sede e fino a 10mila euro alle aziende. È la proposta di legge presentata dalla Lega in Abruzzo. Se non c'è il governo, ci pensa il buongoverno locale. Dalle parole ai fatti"

Ricordiamo che sostanzialmente il disegno di legge prevede tre tipologie diverse di contribuiti a seconda del settore economico interessato, comprendendo anche un contributo fino a 500 euro per ogni studente per il pagamento degli affitti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.