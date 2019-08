Comizio di Salvini a Pescara, il sindaco Masci: "La città ha risposto benissimo"

"La città di Pescara ha risposto benissimo al comizio di Matteo Salvini dal punto di vista logistico, dell'organizzazione e delle infrastrutture. Un'iniziativa come quella di ieri, che ha portato migliaia di persone in piazza con un servizio perfetto, è da mettere in evidenza".

Commenta così all'AdnKronos il sindaco Carlo Masci l'evento della Lega che ieri, giovedì 8 agosto, si è tenuto allo stadio del Mare nella zona della Nave di Cascella.

Alcune migliaia di persone hanno assistito all'ora di comizio tenuto dal vice premier e ministro dell'Interno.

Questo quanto aggiunge il primo cittadino del capoluogo adriatico:

"L'azione di Salvini è stata dettata dal fatto che esistono dei tempi e dei modi legati alla politica; sono questi che hanno fatto sì che il ministro scegliesse Pescara per aprire la crisi di governo. E' una questione di tempistica: non credo che Salvini abbia scelto Pescara perché Pescara - ha continuato -, l'ha scelta perché esisteva un tempo ed un modo per aprire la crisi e ieri era il momento giusto. Immaginavo che potesse succedere, Salvini avrebbe aperto la crisi a prescindere dal luogo in cui si trovasse. Certo è che ieri ha trovato la piazza ideale per un annuncio del genere il comizio era partecipatissimo. L'annuncio è stato amplificato sia dalla presenza di migliaia di persone, sia dalla location: il tutto si è svolto in pieno centro, sulla spiaggia".

Masci parla di "buona reazione" da parte dei cittadini presenti al comizio, mentre spende pochissime parole sulla contromanifestazione organizzata dall'opposizione, associazioni e sindacati presso il Ponte del Mare: "in termini di partecipazione è stata assolutamente insignificante".