Salvini a Pescara, il vicepremier: "Non sono giornate semplici"- FOTO - VIDEO

È salito sul palco dello stadio del mare alle 22 circa il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini, a Pescara per il suo tour nelle città italiane. Accolto da centinaia di persone che lo hanno atteso per circa un'ora, il leader della Lega ha ringraziato i presenti per il calore dimostrato:

"Sono giornate difficili, ma quello che facciamo lo facciamo per gli italiani, lo facciamo solo per gli italiani"

Salvini poi ha annunciato di essere in contatto diretto con il Viminale per seguire il caso di una nave di una Ong spagnola che, nelle acque di Malta, avrebbe chiesto di poter arrivare in un porto italiano.

Prima di Salvini, avevano parlato vari esponenti locali della Lega in Abruzzo: dal consigliere comunale e regionale Vincenzo D'Incecco che ha fatto sapere che inoltrerà a Salvini le richieste per i provvedimenti da adottare sul fronte sicurezza in città, a Bagnai e Bellachioma che hanno chiesto agli abruzzesi fiducia e sostegno per la Lega confermando il consenso in caso di voto,considerando la crisi di Governo che si è aperta nelle ultime ore.