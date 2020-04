Salvini plaude l'approvazione della legge regionale anti crisi per il Coronavirus: "Orgoglioso del lavoro fatto dalla Lega"

Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la notizia dell'approvazione, da parte del consiglio regionale abruzzese, della legge anti - crisi per il Coronavirus che stanzia 100 milioni di euro per sostenere economia ed occupazione in Abruzzo. Salvini, infatti, si è detto orgoglioso del lavoro fatto dalla Lega in Regione Abruzzo, dimostrando di passare dalle parole ai fatti:

"Stop ai pagamenti degli affitti nelle case popolari fino al termine dell'emergenza, sospensione del pagamento delle tasse regionali, servizi domiciliari per i disabili, fondi straordinari a Comuni, microimprese, lavoratori e Consorzi di bonifica, pace legale con le imprese, estensione delle misure straordinarie contro la crisi per associazioni sportive e culturali, risorse per sostenere le aziende zootecniche e il territorio montano. Avanti cosi'" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che il provvedimento interesserà tutte le categoria: dalle famiglie alle piccole e medie imprese fino alle grandi aziende, per il sostegno economico necessario che servirà per la ripartenza dopo lo stop delle attività produttive ed economiche determinato dal contagio del Covid19 in Abruzzo e nel resto del Paese.