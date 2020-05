Fase 2, Salvini elogia la giunta regionale dell'Abruzzo: "Dalle parole ai fatti"

Fase 2, Salvini elogia la giunta dell'Abruzzo. Il leader della Lega, infatti, parla in una nota dei 70 milioni di stanziamenti a fondo perduto deliberati dal governo regionale di Marco Marsilio:

"Complimenti alla Regione Abruzzo, che ha dato un aiuto concreto a Comuni, Polizia Locale, studenti, famiglie, imprese e associazioni - dice - È la Lega che passa dalle parole ai fatti!". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Soddisfatta anche la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Orgogliosi del buongoverno di Fratelli d'Italia. Grazie al governatore Marco Marsilio, la Regione Abruzzo ha approvato un pacchetto di norme per aiutare famiglie e imprese colpite dall'emergenza coronavirus. Parliamo di un intervento straordinario di 70 milioni di euro per aiutare i nuclei famigliari a rischio esclusione sociale, far arrivare soldi a fondo perduto alle aziende costrette a chiudere in questi mesi, sostenere gli asili e le materne pubbliche e paritarie, finanziare le borse di studio a tutti gli studenti universitari in graduatoria e aiutare i fuori sede a pagare l'affitto, dare una mano ai Comuni del litorale e montani ad affrontare i costi dell'emergenza. Mentre la sinistra al Governo continua a fare promesse, Fratelli d'Italia passa ai fatti. Avanti così".