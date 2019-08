Salvini annulla gli appuntamenti a Fossacesia e San Salvo: sarà solo a Pescara

Dopo il voto di ieri al Senato riguardante la Tav e la spaccatura sempre più profonda fra il M5s e la Lega, il vicepremier e ministro Salvini ha annullato due dei tre appuntamenti previsti in Abruzzo per la giornata di oggi. Annullate infatti le tappe a Fossacesia e San Salvo, previste rispettivamente alle 10 ed alle 17 mentre almeno per ora resta confermata la visita a Pescara in programma sul lungomare nord a partire dalle 21.

Ricordiamo che a Pescara è previsto un importante dispiegamento di uomini delle forze dell'ordine con numerose ordinanze di divieto e chiusura nella zona del centro e della riviera nord.

"Domani sera sarò a Pescara se non succedono cose strane" durante la visita a Sabaudia di ieri sera.