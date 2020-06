Salvini contro il Governo lancia l'allarme scuole: "In Abruzzo 26mila alunni resteranno senza aule"

In Abruzzo 26 mila alunni rimarranno senza classe in autunno, alla riapertura delle scuole. Lo ha dichiarato il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini che attacca il governo in merito alla questione della riapertura dell'anno scolastico a settembre con le norme anticontagio.

Secondo Salvini, regna il caos mentre in Francia in questi giorni si chiuderà l'anno scolastico con obbligo di frequenza ad eccezione per i licei, con un protocollo sanitario alleggerito. In Italia secondo il leader leghista, un milione di studenti non troverà spazio per i limiti imposti dal Governo:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.