La sala consiliare resta gratuita per il terzo settore: esulta il centrosinistra

La sala consiliare del Comune di Pescara resta gratuita per il terzo settore. Questa mattina infatti sono stati approvati gli emendamenti presentati dai consiglieri di centrosinistra che chiedevano lo stop alle tariffe a pagamento proposto dal presidente del consiglio comunale Antonelli, che prevedeva un pagamento anche per le associazioni.

I consiglieri Marinella Sclocco, Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli plaudono per l'approvazione e parlano di un'importante vittoria da parte del centrosinistra. Pagnanelli ha spiegato:

La sala consiliare va considerata come la casa dei pescaresi e non come una occasione per fare cassa. Pescara conta centinaia di associazioni che fanno i salti mortali per far quadrare i conti senza le sovvenzioni pubbliche e con il solo impegno volontario dei soci: abbiamo voluto supportare questo mondo, che grazie a noi potrà continuare ad utilizzare l'aula consiliare gratuitamente per iniziative senza scopo di lucro. Prendo atto che il presidente Antonelli è dovuto tornare sui suoi passi rendendosi conto che l’aula consigliare è la sala di tutti i pescaresi