Foschi: “Nicola Mattoscio ha presentato le dimissioni”. Bufera nella Saga?

“Venti di burrasca rischiano di abbattersi sulla governance di Saga, la società che gestisce i servizi a terra dell’aeroporto di Pescara. Per domani, sabato 31 marzo, o meglio ‘sabato santo’, è stata infatti convocata la riunione straordinaria del Consiglio d’Amministrazione della società, sembrerebbe per approvare l’uscita di scena del Presidente Mattoscio, qualcuno parla di un ‘naturale fine mandato’, altri di vere e proprie ‘dimissioni’ dettate dalle ultime tormentate vicende che hanno segnato, in maniera negativa, la vita del nostro scalo regionale”.