L'assessore Febbo su aeroporto d'Abruzzo: "Nessun contenzioso tra Regione e Ryanair"

«Che ci sia un contenzioso tra la Regione Abruzzo e la compagnia aerea low cost irlandese, Ryanair è solo una congettura che smentisco categoricamente».

A dirlo è l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo.

Nel frattempo, come scritto nei giorni scorsi, sul sito di Ryanair è possibile acquistare i biglietti per il volo Pescara-Bergamo solo fino al 28 marzo.

Dopo questa data infatti non c'è più possibilità di selezionare un volo per il mese di aprile e quelli successivi. Situazione questa che sta mettendo in allarme i numerosi pendolari che usufruiscono della rotta. Questo quanto spiega Febbo: