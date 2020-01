Due vasche lungo la riviera sud per il ripascimento della spiaggia: sopralluogo dell'assessore Del Trecco - FOTO

Saranno due le vasche che saranno individuate sul lungomare sud per il ripascimento: quella in condizioni più critiche fra gli stabilimenti balneari "Il Corallo", "Il Pirata" e "Ombretta" e la seconda, con una situazione difficile, attorno allo stabilimento "Il nuovo tramonto".

Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco dopo il sopralluogo odierno lungo la riviera sud, che segue quello dei giorni scorsi nell'area della Madonnina dove è stata individuata la zona per prelevare la sabbia necessaria al ripascimento. L'obiettivo è avviare tutte le operazioni in tempi brevi, per non arrivare impreparati a ridosso della stagione balneare ha spiegato l'assessore, considerando i danni prodotti dalle mareggiate e dall'erosione della costa.

Ora, la sabbia necessaria, è già disponibile, la preleveremo dalla spiaggia antistante l’area della Madonnina-Lega Navale, a nord del fiume, dove abbiamo già eseguito, nei giorni scorsi, un primo sopralluogo tecnico, con gli ambientalisti ed esponenti del Wwf, perché quelle dune sono ormai sede di nidificazione dell’uccello Fratino, specie protetta, dunque insieme andremo a individuare le modalità per transennare e proteggere al meglio le zone dei nidi, consentendo alle ruspe di lavorare altrove senza alcuna interferenza.

La sabbia sarà certificata dall'Arta per la buona qualità e nel frattempo, intanto, sono state delimitate le due vasche dove, grazie al finanziamento della Regione, si procederà alla posa della sabbia: