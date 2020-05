"Riviera di Pescara pedonale per il distanziamento sociale", Blasioli rilancia la proposta

Rendere la riviera di Pescara pedonale così da avere un maggiore distanziamento sociale nel rispetto delle disposizioni sulla fase 2 dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

A rilanciare la proposta della passata amministazione comunale guidata da Marco Alessandrini è il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli.

«Distanziamento e spazi. Riviera pedonale, se non ora quando?», scrive in una condivisione su Facebook Blasioli, «una parte? Per fasce orarie? Per alcuni giorni soltanto? Cominciamo. Le migliaia di persone la sera lungo la riviera pescarese le ricordate. Se all’idea del recupero degli spazi per le famiglie e i bambini si unisce anche l’esigenza del distanziamento, forse quell’idea futurista potrebbe diventare la soluzione?», si chiede l'ex vice sindaco del capoluogo adriatico.