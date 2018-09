Fissata la riunione sull'avvio della Grande Pescara, Lolli: "Seguiremo le tappe"

Regione Abruzzo al lavoro per far vita alla Nuova Pescara con una riunione operativa per avviare l'iter amministrativo. L'incontro, convocato dal Presidente Vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, ha stabilito la data della prima seduta dell'Assemblea costituente (che sarà composta dai sindaci e dai consiglieri comunali dei tre Comuni coinvolti nel progetto di fusione) e il percorso amministrativo che dovranno seguire i Comuni.

La data dell'insediamento dell'Assemblea costituente è prevista per il prossimo 19 ottobre e la seduta si terrà nella sala consiliare del Comune di Pescara. Alla riunione hanno partecipato i sindaci e i Presidenti dei consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore, e il presidente della Prima commissione consiliare Maurizio Di Nicola, organismo che ha esaminato l'iter legislativo della legge.