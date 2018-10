Ordinanza tardiva chiusura scuole, Forza Italia: “Alessandrini ha superato se stesso”

“Se il sindaco voleva superare se stesso e i suoi record precedenti, oggi ci è riuscito: chiudere le scuole quando gli studenti sono già tutti regolarmente entrati e in attesa di cominciare la prima ora di lezione è stata un’idea sbagliata e clamorosamente fallimentare, oltre che unica nella storia di Pescara. Se poi ha pensato di adottare tale misura per ‘garantire la sicurezza dei ragazzi’ ci deve spiegare come pensa di averli garantiti facendoli uscire di casa in pieno acquazzone per arrivare a scuola e poi rimetterli di nuovo in strada, una volta entrati, per farli tornare a casa”.