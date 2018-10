Chiusura delle scuole, Blasioli: "Ecco perché abbiamo emesso l'ordinanza in ritardo"

Il vicesindaco di Pescara, Antonio Blasioli, spiega su Facebook per quale motivo il Comune abbia deciso di emanare tardi l'ordinanza di chiusura delle scuole.

"Si poteva fare prima l’ordinanza, dice la gente - scrive Blasioli - Va bene. Ci sono stati problemi per tutti. La situazione attuale la conoscete e non c’è dubbio che l’ordinanza sia necessaria. Direi che possiamo condividere il problema avuto dalle mamme e dai papà, ma questo grafico spiega tutto".

Il vicesindaco, infatti, pubblica un grafico relativo alla vasca di viale Pindaro che mostra la seguente situazione:

Dunque, secondo Blasioli, prima di un certo orario non c'erano i presupposti per decidere la sospensione delle lezioni:

"Chiarita la giustezza della decisione del Sindaco, voglio dirvi che io alle 6 ero in strada e nulla mi faceva optare per l’ordinanza. Per il resto, occhi miei e dati alla mano si capisce bene a che ora si è manifestato il tutto".