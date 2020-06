Marsilio chiede conto dei ritardi nei rimborsi per il maltempo del gennaio 2017. Il presidente della Regione Abruzzo ha inviato una lettera al commissario per la ricostruzione, Legnini, e al capo della protezione civile, Borrelli, per dare risposte positive a comunità che hanno subito i danni delle nevicate e gli eventi sismici.



Il governatore ha messo in evidenza la sperequazione che si è venuta a creare dopo che il consiglio dei ministri ha avviato le procedure per il ristoro dei danni a favore dei Comuni, del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive che ricadono nei territori fuori dal cratere sismico:

"Questa condizione - ha scritto Marsilio - ha richiamato inevitabilmente l'attenzione da parte delle popolazioni e degli amministratori dei Comuni ricompresi nel cratere, colpiti dai medesimi eventi".

I fabbisogni segnalati all'interno del cratere ammontano a più di 160 milioni di euro, così ripartiti: