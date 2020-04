Ritardi per cassa integrazione in deroga, Sospiri ammette: “Sono stati fatti errori”. Il presidente del consiglio regionale interviene sulla polemica di queste ore e dice la sua sul comportamento avuto dalla Regione Abruzzo in questi giorni di emergenza sanitaria da Covid-19:

"È evidente che sui ritardi nella trasmissione delle pratiche della Cassa integrazione in deroga sono stati fatti errori, inutile nascondersi dietro un dito. Ammettiamo il gap, mettiamoci testa bassa a lavorare per recuperare molto velocemente il tempo perso, porgendo le nostre scuse a chi sta pagando il nostro ritardo, poi arriverà anche il tempo per chiarire modalità e responsabilità per tale errore".

Sospiri precisa poi che, ricoprendo oggi “un ruolo superpartes” in seno al Governo regionale, non è "ottuso, né tantomeno indifferente" e quindi continua a essere capace "di guardare e di giudicare con oggettività il nostro operato". Di conseguenza, per onestà intellettuale, l'esponente di Forza Italia riconosce che qualche sbaglio è stato commesso.