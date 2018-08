Rissa a Rancitelli, parla Antonio Blasioli: "Servono più controlli"

"Gli ultimi fatti accaduti impongono un maggiore controllo, anche nelle periferie e nella zona di Madonna del Fuoco dove sono avvenuti questi episodi, e soprattutto una stretta collaborazione fra il Comune di Pescara e le forze dell'ordine. Proprio per questo, per nostra volontà, fra qualche giorno incontreremo questore e prefetto per fare il punto della situazione".

Lo dichiara il vicesindaco di Pescara, Antonio Blasioli, dopo la rissa di due sera fa in via Lago di Capestrano, nel quartiere Rancitelli, in seguito alla quale un 33enne nigeriano, ferito alla testa, è tuttora in ospedale in prognosi riservata.