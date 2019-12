La Riserva dannunziana diventa accessibile alle bici e carrozzine elettriche

A partire da oggi 3 dicembre, sarà possibile visitare la riserva dannunziana con bici e carrozzine elettriche messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Lo hanno annunciato gli assessori Santilli e Di Nisio che hanno illustrato il servizio che punta soprattutto ad offrire ai disabili la possibilità di potersi godere senza problemi il verde e la natura della pineta dannunziana.

Due anni fa erano state acquistate 10 biciclette elettriche e 3 carrozzine elettriche per il movimento su terra accidentata, mezzi che però fino ad oggi giacevano nei magazzini dell'Aurum a causa della mancanza di una disciplinare di erogazione. Oggi quel problema è stato risolto come spiega il vicesindaco Santilli:

Il responsabile del servizio verde pubblico e parchi Caudullo ha aggiunto che i mezzi si troveranno davanti all'Aurum e la tariffa prevede:

5 euro per 4 ore. Chi non le riporta entro l’orario stabilito, dovrà pagare un sovrapprezzo di 10 euro. Chiunque invece voglia usarle per tutta la giornata dovrà pagare 15 euro. Per le carrozzine elettriche le prime quattro ore saranno gratuite, ma superato tale orario si pagherà 10 euro. Usarle per tutta la giornata costerà 10 euro. Si potrà andare con i mezzi all’interno dei percorsi tracciati nei parchi e nelle strade afferenti i parchi e inclusi nel Pan, che arriva fino al mare e ingloba anche quattro stabilimenti balneari. Sarà pertanto possibile utilizzare le carrozzine per conoscere il parco e per spingersi fin sulla riva del mare