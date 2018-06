Riscattiamobussi, i tre migliori progetti saranno premiati all'Auditorium Petruzzi

#Riscattiamobussi è il contest di idee che il M5S Abruzzo ha promosso per la riconversione e riqualificazione sostenibile del sito industriale ricadente all'interno del S.I.N. di Bussi sul Tirino, quel sito che nel 2007 fu definito "la discarica abusiva di rifiuti tossici più grande d'Europa". Sul S.I.N., un anno fa, i pentastellati produssero il docufilm "Cent'anni di veleni" per raccontarne la storia degli ultimi 100 anni e "l'inquietante contrasto tra la bellezza della nostra terra e il disastro provocato dalle mani dell'uomo".

"Non ci siamo limitati a raccontarne la storia - spiega Sara Marcozzi, Portavoce MoVimento 5 Stelle Regione Abruzzo - ma abbiamo deciso di guardare al futuro istituendo un contest di idee che mirasse a coinvolgere i cittadini nel processo decisionale. Crediamo profondamente che gli abruzzesi non debbano essere più costretti a subire le scelte della politica ma debbano essere parte fondamentale del processo decisionale. Ecco perché per la riconversione produttiva e sostenibile del sito abbiamo dato voce ai ragazzi che saranno gli uomini e le donne di domani nella nostra regione".