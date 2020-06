Riqualificazione di via Benedetto Croce, il Pd: "La giunta Masci ha solo rallentato il progetto"

I lavori per la riqualificazione di via Benedetto Croce a Pescara sarebbero potuti partire già un anno fa.

A dirlo sono i consiglieri comunali del Pd che criticano l'operato della giunta Masci accusandola di aver solo rallentato il progetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Finalmente la giunta Masci annuncia il via ai lavori in via Benedetto Croce. I lavori potevano partire già un anno fa, ma la giunta Masci ha voluto rallentarne l'iter mettendo a rischio il progetto intero», dicono Stefania Catalano, Giacomo Cuzzi, Piero Giampietro e Francesco Pagnanelli, «il progetto è frutto interamente della giunta di centrosinistra, e uno dei primi atti della giunta Masci è stato proprio la revoca del progetto per finanziare l'abbattimento dell'ex Enaip sul lungomare nord. Grazie al nostro ordine del giorno abbiamo salvaguardato il progetto, che è stato messo nuovamente in discussione dal sindaco per sanare le divisioni interne alla maggioranza sul progetto di viale Marconi. Che la giunta Masci oggi festeggi appare un po' bizzarro: i cittadini sono pienamente consapevoli di quanto avvenuto: sanno che via Benedetto Croce rinascerà grazie alla testardaggine del centrosinistra».