Riqualificazione della riviera sud: saranno cancellati 100 posti auto? E' polemica

No al progetto di riqualificazione della riviera sud, che prevede secondo il disegno attuale di cancellare 100 posti auto. Forza Italia, con i consiglieri comunali Antonelli, D’Incecco e Rapposelli, annuncia battaglia per modificare il progetto presentato dall'amministrazione comunale, che punta a ricongiungere le due aree verdi della zona, ovvero la Riserva Dannunziana e l'area pineta della riviera sud adiacente al Teatro D'Annunzio.

Secondo i consiglieri d'opposizione, si prevede la cancellazione di 100 posti auto, causando un grave danno alle attività economiche della zona in particolare agli stabilimenti balneari durante la stagione estiva.

Abbiamo chiesto di approvare una variante in corso d’opera al cantiere, senza rallentare i lavori, di sederci al tavolo con i tecnici, e

individuare i mezzi per preservare buona parte dei parcheggi: 100 quelli che il progetto cancellerà e che non verranno mai recuperati nell’area indicata dall’assessore Blasioli in via Barbella, innanzitutto perché quella superficie non potrà mai contenere 100 posti auto, e in secondo luogo perché quella stessa area andrà a ospitare anche l’area di parcheggio dei camper oltre che gli

spettacoli viaggianti, ovvero i circhi. È dunque evidente che la sosta estiva delle auto sarà una presenza del tutto marginale, senza considerare che non ci sono più neanche gli stalli per la sosta delle moto, con un danno gravissimo alle imprese balneari