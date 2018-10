Riqualificazione Ex Fea, Pescara Mi Piace: "Svendita a privati"

"Una svendita a privati ad un prezzo ridicolo". E' questo il commento di "Pescara Mi Piace" che, con Armando Foschi, attacca l'amministrazione comunale e la Regione per l'accordo raggiunto per la riqualificazione dell'ex Fea, dove sorgerà un grosso ristorante e punto di ritrovo di fronte al mare.

L'associazione ha fatto sapere che chiederà l'accesso a tutte le carte, per capire come sia stato possibile dare in affitto per 49 anni quella struttura a soli 15 mila euro annui, un prezzo decisamente fuori mercato:

Sulla vicenda è scesa il silenzio politico e, nel frattempo, la Regione ha chiuso in quattro e quattr’otto le procedure nella vergognosa indifferenza dell’amministrazione comunale Alessandrini che oggi si associa anche ai festeggiamenti per la svendita dell’area, una delle più pregiate della città, ai privati per i prossimi 49 anni. Privati che, ovviamente, ben lungi dall’ipotizzare uno sviluppo sostenibile o ambientale della superficie, hanno già annunciato il reimpiego delle volumetrie e delle cubature per la costruzione di quella che hanno romanticamente chiamato ‘la piazza del gusto’, ma che concretamente sarà un mega-ristorante-punto di ristoro privato che ovviamente frutterà ai proprietari ottimi incassi.

Secondo Foschi, la struttura sarà anche un grosso concorrente per il mercato di Piazza Muzii e per i ristoranti e stabilimenti balneari della zona. L'obiettivo di "Pescara Mi Piace" è bloccare l'iter per la cessione in attesa di conoscere il parere della Corte dei Conti.