Entro dicembre l'avvio della riqualificazione dell'area di risulta, l'annuncio del sindaco Masci

Entro dicembre verrà appaltato il cantiere per la riqualificazione dell'area di risulta di Pescara.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Carlo Masci oggi, mercoledì 15 luglio, alla vigilia del documento che domani approderà in consiglio comunale.

«Dopo 23 anni di parole senza alcun risultato», sottolinea il primo cittadino, «contiamo di mettere a bando l'intervento entro dicembre e domani porteremo in consiglio comunale lo studio tecnico-economico di fattibilità per la riqualificazione dei 13 ettari delle aree di risulta che sono ferme in queste condizioni da troppo tempo. Entro questa consiliatura, tutta l’area da grande incompiuta diverrà il fiore all’occhiello della città».

Questi gli elementi principali di quella che sarà la rinnovata area di risulta:

l’aumento di circa 500 posti-auto rispetto all’idea originaria, attraverso un sistema integrato di gestione della sosta ad alto livello tecnologico;

la realizzazione di un corridoio verde che sarà utilizzato per l’attraversamento dei mezzi di trasporto pubblico non inquinanti su cui si punta molto;

l’abbattimento, grazie all’ampliamento della quota finanziaria pubblica, delle tariffe per la sosta previste negli anni scorsi e la riduzione del periodo di durata della concessione all’impresa aggiudicataria della gestione della sosta.

La ridefinizione del progetto dell'area di risulta implica una maggiore spesa compresa tra 3,9 e 5,9 milioni di euro rispetto ai 12 milioni inzialmente preventivati, dunque la spesa massima potrebbe essere di 17,9 milioni di euro e lo scopo è quello di di abbattere le tariffe e il periodo di durata della concessione.

«Ci troviamo nelle condizioni di vincere una scommessa», conclude Masci, «vale a dire di recuperare al servizio della città la zona strategica più importante per il futuro di Pescara, sulla quale tante amministrazioni nel tempo si sono arenate proprio per la complessità della realizzazione del progetto che, quindi, non ha mai visto la luce. Ci apprestiamo, infatti, dopo un anno di approfondimento e di studio, a presentare in consiglio comunale la delibera contenente lo studio di fattibilità tecnica ed economica che è scaturito anche dall’esame di migliaia di osservazioni. Elemento di caratterizzazione del piano di riqualificazione resta naturalmente la realizzazione della grande area verde, resa possibile dall’intervento della Fondazione PescarAbruzzo. Si tratta di un parco tematico di grande appeal, accomunabile a esempi che troviamo in grandi città europee».