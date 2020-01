Il ripascimento della riviera sud con la sabbia delle dune dell'area della Madonnina: sopralluogo dell'assessore Del Trecco

Sopralluogo questa mattina da parte dell'assessore Del Trecco, assieme al dirigente comunale Trisi e al funzionario Ricordi, per verificare la possibilità di prelevare sabbia dalle dune dell'area della Madonnina, da destinare alla riviera sud, nelle zone danneggiate ed erose dalle mareggiate.

Presente anche l'ambientalista De Sanctis e per il Wwf Luciano Di Tizio. Fondamentale la presenza degli ambientalisti ricordando che in quella zona nidifica l'uccello Fratino, specie protetta e dunque dovrà essere prioritario interdire e delimitare la zona per evitare danni causati dai lavori.

L'assessore ha spiegato che l'obiettivo è partire in tempi stretti, entro la primavera:

Il procedimento più semplice è sicuramente quello di prelevare il materiale dall’area della Madonnina, dove il gioco di correnti determina l’utile presenza di dune e abbiamo già scritto all’Arta per chiedere di procedere con la caratterizzazione del materiale al fine di certificarne la buona qualità e la sua utilizzabilità per calmierare la situazione della riviera di Portanuova. Ovviamente, come nostra consuetudine, opereremo in collaborazione con il Wwf e infatti il sopralluogo odierno era teso a verificare insieme l’area in cui insistono i nidi dell’uccello Fratino, specie protetta, che dovrà essere delimitata al fine di impedire l’accesso delle ruspe per prelevare la sabbia e la stessa delimitazione avverrà sotto la supervisione degli esperti dell’associazione.

Lunedì 27 gennaio si terrà un sopralluogo lungo la riviera sud per verificare le condizioni dell'area da risanare. Il ripascimento sarà realizzato con fondi stanziati dalla Regione.