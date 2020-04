Fase 2, parte la riorganizzazione dei nidi comunali e delle scuole materne

Parte la riorganizzazione dei nidi comunali e delle scuole materne in vista di una possibile riapertura imminente per la fase 2 dell'emergenza Covid 19. Ne ha dato notizia il presidente della Commissione Istruzione ed Edilizia scolastica, Fabrizio Rapposelli (Fratelli d’Italia), al termine della seduta svoltasi oggi e alla quale hanno preso parte anche la dirigente Luciana Di Nino e la funzionaria Enrica Di Paolo:

“Innanzitutto, primo step, a partire da lunedì 4 maggio gli educatori dei 6 nidi comunali, di cui 3 a gestione diretta, 3 affidati a cooperative, torneranno in sede due volte a settimana per avviare un esperimento di didattica a distanza, in collaborazione con le famiglie”.