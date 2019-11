Stop ai rincari per i pedaggi delle autostrade A24 ed A25: arriva la proroga

È stato esteso fino all'ottobre 2021 il blocco degli aumenti dei pedaggi delle autostrade A24 e A25. Approvati infatti gli emendamenti al ddl sisma che già prevedevano una sospensione fino al mese di ottobre del 2020. Stefania Pezzopane, parlamentare Pd, ha parlato di un ottimo risultato raggiunto dal governo giallorosso e dalla maggioranza che dimostra di essere attenta alle esigenze del territorio, dopo la richiesta avanzata dai sindaci dei territori colpiti dal sisma, aggiungendo:

Dopo aver ottenuto l'approvazione della mia riformulazione agli emendamenti al decreto Sisma che impediva la maggiorazione delle tariffe delle due autostrade già per un anno, arriva un nuovo e ulteriore successo a beneficio dei cittadini che già subiscono i disagi di vivere in zone colpite dai terremoti. Un nuovo emendamento da me proposto e recepito dalla Commissione prolunga ulteriormente il blocco degli aumenti

Soddisfazione per la proroga anche da Fratelli d'Italia che, però, attribuisce la paternità del provvedimento al governatore della Regione Abruzzo Marsilio che si è impegnato per primo assieme ai 104 sindaci nella mobilitazione contro i possibili rincari dei pedaggi. Come dichiarato dal capogruppo alla camera Lollobrigida: