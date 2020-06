In arrivo nuovi pesanti rincari sui pedaggi delle autostrade A24 ed A25? D'Alessandro attacca il Governo

Presto potrebbero arrivare pesanti rincari dei pedaggi autostradali della A24 e della A25. Lo ha fatto sapere il deputato abruzzese di Italia Viva D'Alessandro, che punta il dito contro il ministro De Micheli e sull'articolo 206 comma 6 del dl Rilancio, dove si da la possibilità ai concessionari di scaricare i costi per l'adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture autostradali sulle tariffe per gli utenti, essendo l'onere completamente a carico della società.

D'Alessandro si chiede quale sia l'utilità di un commissario senza risorse e senza poteri ricordando al ministro De Micheli che Graziano Delrio riuscì ad ottenere il via libera per lo stanziamento delle risorse necessarie per le opere straordinarie sulle due autostrade abruzzesi:

