Luminarie di Natale, l'assessore Cuzzi annuncia quando verranno rimosse

Dopo la polemica sollevata da Forza Italia in merito alla mancata rimozione delle luminarie di Natale, l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi ha annunciato su Facebook quando verranno tolte:

"Come da programma - ha affermato Cuzzi - questa sarà l'ultima settimana in cui si potrà ammirare la bellezza delle Luci d'Artista. Se non siete riusciti ancora a vederle, vi consiglio di farlo. Vale la pena. A partire da domenica 28 gennaio, infatti, inizieranno le operazioni di smontaggio. Voglio ringraziare tutti quelli che in questi anni hanno lavorato e investito tempo e risorse per regalare alla città un evento spettacolare che ha generato tantissime presenze e rilanciato l'immagine e l'economia. È stata una stagione straordinaria, continueremo a lavorare per migliorare e per programmare il futuro".