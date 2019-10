Rimborsi giunta regionale, Paolucci attacca: "Si torna al passato"

Giunta lenta nel fornire risposte ai cittadini, ma sempre efficiente quando si tratta di nomine, compensi e privilegi. Il consigliere regionale e capogruppo Pd, ex assessore regionale Paolucci attacca la giunta Marsilio in merito alla questione della delibera sulle carte di credito e rimborsi per le trasferte dei componenti della giunta e del presidente.

Il centrodestra infatti ha confermato di non concedere agli assessori, sottosegretari e presidente le carte di credito dell'ente, mentre le spese relative a trasferte per missioni in Italia ed all'Estero saranno rimborsate dopo essere state anticipate dagli stessi politici. Paolucci ricorda che il centrosinbistra veva approvato l'abolizione delle carte di credito nel 2015, modificando anche i moduli per le richieste di rimborso:

E' stata cancellata la nostra delibera dell'11 aprile 2015 con cui stabilimmo di privarci dell'utilizzo della carta di credito, di togliere qualsiasi rimborso sul suolo nazionale e rendere possibili da rendicontare le sole spese di alloggio in caso di missioni all'estero, modificando anche i moduli per il rimborso, affinche' fossero piu' documentate e chiare somme e motivazioni. Abbiamo voluto dare un segnale deciso alla nostra comunita', affinche' la politica non fosse percepita in modo deteriore com'era avvenuto nel passato. Cosi' e' stato fino alla delibera che la Giunta Marsilio ha deciso di varare.

Secondo Paolucci, il centrodestra lascia i cittadini senza servizi, con la cattiva gestione dei trasporti, il problema sanità e la mancata gestione dei fondi europei, mettendo in sordina tutte le proposte e promesse fatte in campagna elettorale.