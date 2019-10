Rigopiano, udienza rinviata: blog M5s "Il dolore non va in prescrizione"

Massima solidarietà ai familiari del comitato delle vittime di Rigopiano, che hanno protestato per il rinvio al 29 novembre della terza udienza per il processo a carico degli imputati per il crollo dell'hotel, dovuto allo sciopero dei penalisti. Sul blog del M5s infatti è apparso un post che esprime vicinanza ai parenti delle 29 vittime, il M5s commenta che il dolore non va in prescrizione e non si rinvia, pur ritenendo sacrosanto il dritto di scioperare degli avvocati.

E proprio sullo sciopero il movimento interviene commentando la legge "spazzacorrotti" che cancella la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, legge per la quale costituzionalisti e penalisti protestano:

I familiari delle vittime di Rigopiano devono avere giustizia nel piu' breve tempo possibile e, come scrivono giustamente in un uno striscione di protesta, 'Ventinove morti non scioperano, ma vogliono giustizia'. Il MoVimento 5 Stelle condivide la loro amarezza e delusione, non e' solo una battaglia di civilta', ma un dovere verso la memoria di coloro che sono morti e per coloro che piangono ancora la perdita dei loro cari. I penalisti protestano proprio contro la riforma della prescrizione del Ministro Alfonso Bonafede, che permettera', una volta entrata in vigore, di bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, e di far si' che sia fatta giustizia in molti processi.

L'obiettivo, spiegano i pentastellati, è arrivare più facilmente a sentenza definitiva evitando che in processi come quello di Rigopiano o di Viareggio possano esserci sconti di pena o addirittura alcune condanne a causa della prescrizione: