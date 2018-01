Rigopiano, Boldrini: "Vicina alle famiglie, venga fatta piena chiarezza"

La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha voluto ricordare la tragedia di Rigopiano a un anno dalla valanga che uccise 29 persone. Qui di seguito la sua dichiarazione.

“E’ passato un anno, ma la tragedia dell’Hotel Rigopiano è ancora viva nella memoria di tutti. Un Paese intero seguì con trepidazione, speranza, dolore le operazioni di soccorso, gioì per le persone messe in salvo, pianse per coloro che non ce l’avevano fatta. Sono vicina, anche a nome della Camera dei deputati, alle famiglie delle vittime e ai superstiti, e con loro esprimo l’auspicio che quanto prima sulla vicenda venga fatta piena chiarezza”.