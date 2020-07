Rifondazione contro la consigliera Profeta della commissione provinciale pari opportunità: "Post omofobi e filofascisti"

Rimuovere Carola Profeta dall'incarico di consigliera provinciale pari opportunità. È la richiesta avanzata da Rifondazione Pescara con il segretario provinciale Di Sante e Viola Arcuri del comitato politico nazionale del partito. Nel mirino alcuni post e commenti pubblicati sui social dalla Profeta che, secondo Rifondazione, sarebbero omofobi, intolleranti ed in alcuni casi a sostegno di formazioni neofasciste pescarese come "Audere Semper" di "Lealtà ed azione".

Gli esponenti di Rifondazione sottolineano come alcuni post siano stati cancellati, come quello che riportava questa frase:

“Ehi tu mamma, papà, nonno, nonna, ma davvero vuoi che, con la scusa di “educare alla tolleranza verso tutti” a partire dai 3/4 anni insegnino ai bambini a toccarsi e toccare le parti intime per scoprire il proprio orientamento sessuale? Non è fantascienza, succede già, anche nelle scuole del nostro territorio. Leggi cosa prevede il ddl Zan.”

Secondo Di Sante e la Arcuri, la Profesta non conosce il ddl Zan composto di due soli articoli che aggiungono le seguenti parole “o fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”, all’articolo 604-bis del codice penale" per i reati di propaganda ed istigazione a delinquere per discriminazioni di vario genere.

Il resto del post si commenta da solo, altro che fantascienza sono le solite bufale di chi costruisce il proprio consenso sulla paura. Lega, Fratelli d'Italia e Carola Profeta sono talmente ossessionati dalla sessualità che non risparmiano neppure le bambine e bambini.

Rifondazione poi contesta la manifestazione organizzata domenica in piazza Salotto ricordando l'alta partecipazione alla contromanifestazione della comunità Lgbt+ in piazza Sacro Cuore, chiedendo formalmente che Carola Profeta venga rimossa dall'incarico nella commissione.