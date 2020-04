Rifondazione Comunista scrive al prefetto: "Siano pubblici gli elenchi delle aziende attive"

Rifondazione Comunista scrive al prefetto chiedendo di "rendere pubblici gli elenchi delle aziende attive". In una nota congiunta, il segretario nazionale Maurizio Acerbo e il segretario regionale Marco Fars intervengono sulla riapertura di oltre 1000 aziende in Abruzzo in deroga a quanto previsto dal Dpcm del 25 marzo 2020, relativamente alle “produzioni essenziali”:

«I sindaci e le Asl - si legge - siano informati tempestivamente su ciascun territorio dei flussi e degli spostamenti delle persone per le produzioni essenziali e per le deroghe concesse. Le prefetture procedano con controlli massicci su tutte le produzioni attive. Al posto di App fantasiose per controllare chi porta a spasso il cane, della quotidiana caccia mediatica ai “passeggiatori”, sarebbe molto più utile mappare il movimento di migliaia di lavoratori che tutti i giorni sono obbligati a muoversi per garantire le esigenze vitali di noi tutti e probabilmente anche di troppe produzioni assolutamente non indispensabili».

Parlando delle misure di distanziamento sociale, Acerbo e Fars citano ad esempio il caso della Dayco di Manoppello:

«Ad oggi scarseggiano dispositivi di sicurezza per operatori sanitari e medici di base, le produzioni nazionali di Dpi non soddisfano neppure le quotidiane necessità, come si può garantire quegli stessi dispositivi a chi deve recarsi a lavoro in fabbrica?».