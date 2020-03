L'appello di Rifondazione: "Chiudere gli esercizi commerciali non sicuri per i lavoratori"

Chiudere le attività commerciali come alcuni supermercati, dove da giorni i dipendenti si lamentano di non riuscire a lavorare in condizioni di sicurezza per l'emergenza Coronavirus. A parlare Corrado Di Sante segretario provinciale Prc - Se Pescara, Marco Fars segretario regionale Prc - Se Abruzzo e Maurizio Acerbo segretario nazionale Prc - Se che chiedono al Governo un intervento parlando di condizioni inaccettabili per i lavoratori per i quali prosegue il lavoro nonostante il decreto e di aziende che avrebbero proposto ai dipendenti di acquistare le mascherine a spese proprie:

Per questo abbiamo scritto a Prefetto, Asl e sindaco affinchè intervengano a constatare l’adozione di tutte le misure di sicurezza e provvedano alla chiusura temporanea, costringendo le imprese a prendere le adeguate misure per garantire le condizioni ottimali per la salute di lavoratori e utenti.

Non va dimenticato che oltre un decennio di leggi liberticide nel settore del commercio ha determinato: estrema precarietà, contratti a tempo, in somministrazione, stagisti come addetti alla cassa. Lasciare al confronto tra imprese e sindacati sui luoghi di lavoro su una materia così essenziale per la salute pubblica, laddove la sindacalizzazione dei lavoratori è molto difficile, vuol dire fare un regalo alle imprese- Vergognoso l'atteggiamento pilatesco del governo Conte. Irresponsabile lasciare soli i lavoratori nella battaglia per la sicurezza, servono obblighi, controlli, sanzioni e modifiche sostanziali, basta ricatti!

Secondo Rifondazione, serve la cassa integrazione straordinaria e un reddito di quarantena per tutelare tutte le categorie di lavoratori, soprattutto quelle più deboli.