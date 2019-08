Problema rifiuti nelle periferie di Pescara, sopralluogo del consigliere Pignoli con Attiva

Il consigliere comunale dell'Udc, Massimiliano Pignoli, con il responsabile di Attiva, hanno eseguito una serie di sopralluoghi nelle zone periferiche di Pescara per i problemi relativi alla raccolta dei rifiuti.

L'obiettivo è quello di sistemare le problematiche legate ai raccoglitori di immondizia, per andare incontro ai cittadini che risiedono nei quartieri dove più che al centro, si sono create problematiche legate alla gestione e alla raccolta dei rifiuti.

Questo quanto dice Pignoli al termine dei sopralluoghi effettuati in via Caduti per servizio, via Basento, San Donato, via Monte Acquaviva, zona ospedale Civile e via Canova:

"Un problema che, nel periodo estivo, con il caldo e le ferie, si acuisce ancora di più e che per questo deve essere affrontato nella maniera migliore. Il tour effettuato con Attiva non ha evidenziato delle criticità particolari, ma sono comunque emersi dei problemi che con la municipalizzata comunale per la raccolta dei rifiuti abbiamo visto ed esaminato, e a cui cercheremo di porre rimedio nel più breve tempo possibile. In alcuni casi provvederemo alla sostituzione dei cassonetti, in altri all'aggiunta di altri, per far si che non si verifichino problemi che in passato mi erano stati segnalati da alcuni cittadini. Ringrazio sentitamente il responsabile di Attiva per la disponibilità dimostrata e nella volontà di voler migliorare e armonizzare il servizio in quei quartieri come San Donato, Rancitelli, Fontanelle, e Pescara Colli in cui abbiamo effettuato il tour. Su segnalazione dei cittadini cercheremo di risolvere i problemi segnalati".