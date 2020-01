Nessuna emergenza rifiuti in città, l'assessore Del Trecco risponde alla consigliera Catalano

Nessuna protesta dai cittadini di Pescara, e temporanei problemi dovuti a due cause concomitanti, ovvero il picco di dipendenti influenzati che ha ridotto del 16% la forza lavoro di Attiva in questi giorni, ed un ritardo nella consegna dei sacchetti dell'organico già acquistati.

L'assessore Del Trecco interviene in merito alla questione dei disservizi per il ritiro dei rifiuti e del conferimento per la mancanza di sacchetti per l'organico, denunciati dalla consigliera Pd Catalano. Secondo l'assessore, non vi è in atto alcuna emergenza e la situazione è ampiamente sotto controllo, con l'acquisto di sacchetti per l'organico da altri fornitori visti i ritardi registrati con quello principale, ed i turni di straordinario messi in campo dai dipendenti in servizio per fronteggiare le carenze di personale.

Purtroppo è stato il fornitore che non è stato in grado di rispettare la scadenza, anzi ha comunicato di poter effettuare la consegna solo a fine gennaio. Ovviamente Ambiente si è subito attivata con altri fornitori e una ditta ha già consegnato una prima quantità di buste, mentre la seconda ditta provvederà alla consegna nella giornata di domani, permettendoci di tamponare la carenza momentanea e di arrivare a fine gennaio, distribuendo senza problemi i sacchetti alle famiglie che ne faranno richiesta lasciando come sempre un avviso sul mastello dell’organico.

Ora, l’organizzazione di Ambiente consente di affrontare senza alcun disagio il 5 per cento di assenze tra il personale, riuscendo a superare anche un’assenza del 10 per cento. Con un organico ridotto del 16 per cento la situazione

diventa più complicata, ma anche in questo caso Ambiente sta limitando al minimo i disagi per l’utenza spostando il personale del mattino al pomeriggio, facendo la raccolta differenziata anche nelle ore pomeridiane e facendo gli straordinari entro i limiti consentiti dalla legge.

L'assessore ha specificato che, a causa della norma nazionale "Decreto dignità" fino ad un anno fa si sarebbero potuti chiamare lavoratori interinali con contratti di due tre mesi, ma ora questo non è più possibile a causa della norma che vieta di chiamare per un contratto temporaneo operatori che già hanno lavorato per il Comune di Pescara.

La Del Trecco invita quindi la consigliera Catalano ad evitare una spettacolarizzazione inutile di un problema già in risoluzione senza mettere in campo anche discorsi riguardanti la Bandiera Blu.