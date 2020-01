Operazione verità sulla questione rifiuti, l'assessore Del Trecco invita la consigliera Catalano per un sopralluogo

Un sopralluogo diretto lungo le strade e nei quartieri della città, un'operazione verità per togliere qualsiasi dubbio riguardante la presunta emergenza rifiuti in città. L'assessore Del Trecco ha invitato la consigliera Pd Catalano questa mattina per un giro fra le vie della città per verificare di persona la questione dei disservizi per la raccolta rifiuti, che la stessa Catalano ha più volte denunciato negli ultimi giorni pubblicando anche alcune foto.

L'assessore ha parlato di allarmismi ingiustificati, per una situazione ampiamente sotto controllo nonostante la coincidenza di due fattori sfavorevoli, ovvero il ritardo nelle consegne dei sacchetti per l'organico da parte della ditta appaltatrice e il picco influenzale che ha colpito i dipendenti Attiva in malattia per il 16% del totale del personale a disposizione.

L'assessore ha ricordato che la questione dei sacchetti è già stata risolta acquistandoli da un'altra ditta in attesa della partita in arrivo a fine gennaio:

Per i ritardi registrati nella raccolta quotidiana in alcune zone, abbiamo anche spiegato che purtroppo il picco influenzale ha ridotto del 16 per cento il personale in servizio, come dimostrato dai certificati medici, personale che non abbiamo potuto compensare, come ha sempre fatto il centrosinistra in passato, con le unità temporanee per l’entrata in vigore del ‘Decreto Dignità’, dunque per una disposizione normativa decisa dal Governo Nazionale.

La Del Trecco ha dato appuntamento per le 8,30 di questa mattina 21 gennaio alla consigliera Catalano, assieme al direttore di Ambiente Spa Del Bianco, per verificare di persona la situazione e restituire dignità ai lavoratori di Attiva.