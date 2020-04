Oltre una tonnellata di rifiuti Covid19 raccolti a Pescara in un solo giorno

Oltre una tonnellata di rifiuti Covid19 raccolti in una giornata dai due mezzi di Ambiente Spa dedicati agli utenti cittadini sottoposti a quarantena per il Coronavirus. Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco ricordando che il Comune ha attivato il servizio speciale per la raccolta del pattume, rigorosamente indifferenziato, per coloro che sono sottoposti alla misura di quarantena. Un conferimento record spiega l'assessore, che dimostra come in appena 12 giorni il servizio straordinario sia entrato in funzione senza intoppi.

L'amministrazione comunale ha ricevuto nomi ed indirizzi dei 205 residenti in quarantena, provvedendo a consegnare a tutte le famiglie un kit per la raccolta indifferenziata del pattume, regime che resterà in vigore fino a quando la Asl non accerterà la loro negatività al Coronavirus.

Ogni kit era costituito da buste, mastelli, scotch per sigillare le buste piene e anche una guida con tutte le indicazioni circa le modalità del conferimento da seguire e i giorni in cui i mastelli vanno lasciati fuori casa per il ritiro, ovvero il martedì e il venerdì. Per il ritiro abbiamo diviso la città in quattro zone, lato costa nord e lato costa sud, lato interno nord e lato interno nord, con quattro operatori debitamente formati al servizio e due mezzi. Gli operatori, attrezzati con i dispositivi di Protezione individuale, dunque tute speciali, mascherine, guanti e visiere, sono specificatamente dedicati alla raccolta dei rifiuti Covid e a fine servizio Ambiente Spa ha messo loro a disposizione un locale ad hoc in cui spogliarsi, cambiarsi, provvedere alla decontaminazione personale e alla sanificazione, ogni volta, dei mezzi utilizzati

L'assessore ha evidenziato anche come i cittadini stiano collaborando conferendo in modo ottimale il proprio pattume, trasportato direttamente nell'impianto di trattamento della Deco che terrà i rifiuti in quarantena per dodici giorni per poi avviare il riciclo nel processo dei rifiuti.

Ovviamente l’amministrazione comunale rivolge il proprio ringraziamento agli operatori di Ambiente Spa, ma anche ai cittadini per la loro collaborazione, rinnovando l’invito a rispettare rigidamente i giorni e gli orari indicati sul kit per il conferimento al fine di far permanere i rifiuti in strada il minimo tempo indispensabile alla loro raccolta